Уходящий 2022 год ознаменовался рядом нововведений для Азербайджанской федерации каноэ и академической гребли (AKAF). Об этом сообщили на пресс-конференции, состоявшейся в Центре олимпийской подготовки и спорта «Kür» в Мингячевире.

На мероприятии, проведенном с участием вице-президента Федерации Фарида Амирова и генерального секретаря Фархада Алиева, было заявлено, что в 2022 году гребля в Азербайджане вышла на новый этап развития и запомнилась рядом знаменательных событий.

В этом году в поселке Суговушан и городе Мингячевир были проведены два международных спортивных мероприятия – «Кубок Президента», посвященный 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в мае и «Мингячевирская регата», организованная в октябре и включенная в официальный Календарь Европейской ассоциации каноэ. Фархад Алиев отметил, что в соревнованиях в следующем году ожидается значительное увеличение числа команд.

Что касается результатов спортсменов на международных соревнованиях в течение года, то Диана Димченко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы и серебряную медаль на чемпионате мира.

Фархад Алиев добавил, что пробные заезды на Каспии успешно завершены, и спустя много лет перед любителями этого вида спорта в столице откроются новые возможности – так 24 декабря на бульваре Денизканари, под девизом «Возвращение гребли в каспийские воды» будет официально запущен данный процесс.

Фарид Амиров отметил, что вопросы тесного сотрудничества с международными спортивными организациями всегда стоят на первом плане и подчеркнул, что вопросы взаимного сотрудничества обсуждались на встречах руководства AKAF с президентом Международной федерации гребли Жаном-Кристофом Роланом и президентом Европейской ассоциации каноэ Альбертом Вудсом.