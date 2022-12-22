Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:29

Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов азербайджанским манатом в 2023 году. Об этом сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов. Московская биржа явно намерена активизировать свою деятельность за счет торгов национальными валютами крупных торговых партнеров из числа «дружественных» стран. Это нетрудно объяснить: интерес потребителей к наиболее ходовым в прошлом валютам, в том числе к долларам и евро, сегодня в России значительно уменьшился. Объем торговли с «недружественными» странами сократился до минимума, поездки в эти страны для россиян тоже ограничены. Трудно приходится и предпринимателям, которые ранее выводили в офшоры «серые» деньги – причем миллионами, а то и миллиардами. Сейчас контроль за ними ужесточили и в Москве, и за рубежом, где такие деньги легко могут быть заморожены или вовсе конфискованы.

Видимо, поэтому Московская биржа и планирует в 2023 году расширить список торгуемых валют. С этой целью, по словам главы Мосбиржи Юрия Денисова, решено добавить на торги дирхамы ОАЭ, азербайджанский манат и египетский фунт как валюты крупных внешнеторговых партнеров России. Фигурировать в числе крупных внешнеторговых партнеров, конечно, приятно. Но тут хочется напомнить, что в этом году Мосбиржа уже расширяла список торгуемых валют. В частности, были запущены торги пятью новыми валютами: это армянский драм, южноафриканский рэнд, узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони. Однако обороты торгов по этим валютам либо очень низкие, либо вообще нулевые. Не хочется анализировать причины невостребованности в России остальных валют, но вот с армянским драмом на бирже происходит что-то непонятное. Дело в том, что товарооборот между Россией и Арменией за девять месяцев этого года составил 3,2 млрд долларов, тогда как товарооборот России и Азербайджана за тот же период был намного меньше – 2,538 млрд долларов. Не думается, что в торговле с Арменией стороны меньше используют национальные валюты, чем при торговле с Азербайджаном. Почему же Московская биржа уверена в том, что валюта страны с меньшим товарооборотом принесет ей больше выгоды, чем валюта более крупного внешнеторгового партнера?

Еще большую интригу вносит в этот вопрос управляющий директор департамента развития бизнеса биржи Кирилл Пестов. Он заявил: «Мы рассматриваем запуск порядка 10 валютных пар, среди которых дирхам ОАЭ, азербайджанский манат и так далее; это валюты крупных внешнеторговых партнеров нашей страны. Будем изучать возможность запуска и потенциал развития других валют, есть интерес со стороны регуляторов и участников рынка». С Арменией, как и всегда, получается какая-то путаница. Официальная статистика показывает, что Армения – более крупный торговый партнер России, чем Азербайджан. А заявления руководителей московской биржи свидетельствуют об обратном. И, думается, обе стороны здесь в чём-то правы. Статистика – вещь упрямая, но точная. И она показывает, что товарооборот с Азербайджаном у России за девять месяцев вырос по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю на 23%. А с Арменией этот показатель за тот же период увеличился на все 80%. Что же касается причин невостребованности ее валюты на Мосбирже, то их надо искать не в экономической, а в какой-то другой сфере, о которой, в принципе, можно догадаться. Россия импортирует из Армении не так уж много продукции, чтобы тратить на это большие валютные средства. А вот поставки российских товаров в эту страну действительно растут с каждым годом. И не надо обращать внимания на ропот, который поднимают армяне в ходе многочисленных антироссийских акций на улицах Еревана с истерическими выкриками, что Москва им не нужна, от нее нет никакой пользы. А Москва тем временем просто изнывает под грузом этой становящейся непосильной, особенно сегодня, помощи своему «стратегическому» союзнику.