Али Асадов собрал Экономический совет
Накануне, 22 декабря, под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось заседание Экономического совета Азербайджана.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, на заседании обсуждались проекты изменений в законодательные акты финансово-банковской системы в соответствии с распоряжением президента Азербайджана “О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг”.
На заседании был заслушан доклад председателя Центрального банка Талеха Кязымова и даны соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательных актов.