Центр розничных продаж будет действовать 6 дней в неделю – со вторника по воскресенье с 08:00 до 17:00 часов.

Первый официальный центр розничных продаж ЗАО Baku Steel Company (BSC) – крупнейшей металлургической компанией в Кавказском регионе, сдан в использование по адресу город Баку, Н.Наримановский район, улица Мир-Джалала 15 (Дарнагюль). С открытием нового центра ЗАО Baku Steel Company будет официально представлен на рынке розничной торговли Азербайджана.

В новом центре розничных продаж, где полностью соблюдены правила технической безопасности, клиенты могут приобрести ассортимент высококачественной арматуры производства ЗАО Baku Steel Company различного диаметра и длины, в любом количестве или объеме.

В центре можно также приобрести нижеследующую продукцию предприятия: катанку (проволока), хомут, круглые прутки, бесшовные трубы, квадратные и круглые заготовки и прокатные валки. Интересующиеся продуктами и их ценами могут получить информацию, написав по адресу электронной почты [email protected] или позвонив по телефонным номерам +994 12 4 900 800, +994 51 4 900 800. Отметим, что до сегодняшнего дня продажа продуктов ЗАО Baku Steel Company осуществлялась в основном путем оптовой и корпоративной торговли.

Напомним, что в ЗАО Baku Steel Company в настоящее время производятся высококачественная арматура, катанка (проволока), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также ассортимент фасонного литья. За более чем 20 лет деятельности продукция ЗАО Baku Steel Company, ставшего известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем Кавказском регионе, пользуется большим спросом.