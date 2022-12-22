Экстренная посадка самолета в Баку: объявлена тревога фото
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром, 23 декабря, была объявлена тревога из-за вынужденного приземления самолета авиакомпании Qantas Airways, сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.
Airbus A380 авиакомпании, следовавший по маршруту Сингапур – Лондон, запросил аварийную посадку в бакинском аэропорту по причине задымления в грузовом отсеке.
Самолет благополучно приземлился в 07:08 по бакинскому времени, пострадавших в ходе инцидента нет. На борту находилось 356 пассажиров. В связи с объявленной тревогой в бакинском аэропорту были приведены в готовность все аварийно-спасательные службы. Проводится осмотр воздушного судна и комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Airbus А380 – двухпалубный и самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире.
Это не первый случай, когда капитаны A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, отметили в пресс-службе. Не каждый аэропорт мира способен принять такой крупный лайнер – для этого необходимо обладать достаточно длинной и прочной взлетно-посадочной полосой и необходимым оборудованием для обслуживания самолета.