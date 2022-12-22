ISW: Путин не хочет отвечать за войну в Украине

Президент РФ Владимир Путин пытается снять с себя ответственность и все чаще говорит о том, что Россия стремится поскорее прекратить войну против Украины. В то же время российский лидер подчеркивает, что РФ не будет увеличивать темпы «СВО», поскольку это приведет к «неоправданным потерям». К таким выводам пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе.

"Оба этих утверждения являются частью скоординированной кампании Кремля по оправданию дорогостоящей путинской войны в глазах внутренней аудитории, которая приносит все более серьезные жертвы ради достижения нереалистичных целей Кремля. Российские военные не одерживали существенных побед с 3 июля, с падения Лисичанска", - пишет ISW.

Аналитики института полагают, что один из тех, на кого Путин сваливает вину за неудачи, - начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, который накануне впервые после долгого перерыва появился на экранах в самостоятельной роли. Герасимов выступил перед иностранными военными атташе и, как пишут авторы сводки, продвигал все те же не соответствующие реальности оправдания войны: "неонацизм" в Украине и "подготовка Киева к нападению на Донбасс и Крым".

"Кремль воздерживался от того, чтобы показывать Герасимова публике, почти десять месяцев, до 17 декабря, а теперь, когда скоро пойдет уже второй год войны, вероятно, пытается снова ввести его [в публичное пространство] в качестве очередной фигуры, ответственной за эту войну", - предполагают аналитики Института изучения войны.