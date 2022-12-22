Перестрелка на границе Азербайджана и Армении

Министерство обороны Азербайджана заявляет о новом обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении на границе.

Согласно сообщению азербайджанского военного ведомства, с 21:20 22 декабря по 04:10 23 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия разного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зяйлик, Бязирхана и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.