Учения украинских военных могут впервые пройти в США

В США рассматривают возможность проведения военных учений для ВС Украины на своей территории. Речь идет об обучении украинцев применению ракетных систем Patriot. Об этом пишет Politico.

"Хотя окончательное решение еще не принято, новость о том, что Министерство обороны рассматривает возможность проведения учений в США, появилась через день после того, как администрация Байдена объявила о предоставлении одной батареи Patriot – сложной системы ПВО, предназначенной для сбивания приближающихся ракет и самолетов – в Украину для помощи в защите от атак России", - сообщает издание.

Ожидается, что на обучение украинцев работе с Patriot потребуется несколько месяцев, для чего обычно требуется 90 военнослужащих, заявили в Пентагоне. Обсуждается, проводить все или часть этого обучения в Соединенных Штатах, или в какой-либо третьей стране, например, на базе США в Европе, заявили официальные лица на условиях анонимности.