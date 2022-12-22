«Моссад» предупреждает: Иран расширяет поставки оружия в Россию

Иран стремится расширить поставки передового оружия в Россию, предупредил директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа.

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в тайне, - об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные Израилю мусульманские страны в регионе", - отметил Барнеа, его слова приводит Deutsche Welle.

Заявление главы "Моссад" прозвучало после того, как США ранее в декабре выразили тревогу относительно возможности "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой. В Иране же заявили, что не будут "спрашивать ни у кого разрешения" на расширение отношений с Россией.

В заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд от 22 декабря подчеркивалось, что Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН - использует оружие, приобретенное у Ирана и КНДР, в нарушение резолюций Совбеза.