Белый дом о переговорах с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан переговорил с коллегами из Азербайджана и Армении и призвал к шагам, которые бы снизили напряженность между странами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома по итогам телефонных переговоров Салливана с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

"В этих звонках они оценили прогресс, достигнутый в мирных переговорах (прошедших - ред.) при содействии ЕС и США... Все подтвердили свою приверженность переговорам с целью заключения мирного соглашения. Г-н Салливан призвал обе стороны рассмотреть возможность шагов, которые ослабят напряженность и послужат основой для добрососедских отношений в будущем", - говорится в сообщении.