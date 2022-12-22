Известный турецкий шеф-повар оказался в центре скандала

Набирает обороты скандал вокруг знаменитого шеф-повара Salt Bae (Нусрет Гекче). Как сообщает издание Daily Mail, после проведения внутреннего расследования в ФИФА признали факт неправомерного допуска на поле отдельных лиц после церемонии награждения мирового первенства.

Хотя международная футбольная организация не стала раскрывать список лиц, которые смогли выйти на поле, одним из них является знаменитый Salt Bae. После окончания церемонии награждения чемпионата мира он не только оказался на газоне рядом с игроками сборной Аргентины, победившей в турнире, но и сфотографировался с некоторыми из них и даже прикоснулся к Кубку мира, что запрещено правилами ФИФА.

Журналисты и болельщики раскритиковали FIFA за то, что она позволила нарушить правила, ведь к трофею могут прикасаться только чемпионы и главы государств.