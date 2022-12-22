Путин внезапно отменил визит на Урал

Президент РФ Владимир Путин в последний момент отменил свой первый с 2019 года визит на Урал, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в силовом ведомстве.

Владимир Путин должен был прилететь 23 декабря в Екатеринбург и посетить «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Президент планировал провести правительственное совещание и пообщаться с работниками крупнейшего танкового завода России.