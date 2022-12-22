Александр Караваев, автор haqqin.az 10:51

Согласно недавней оценке Всемирного Банка, азербайджанский ВВП на душу населения только к 2050 году превысит $10 тыс. На самом деле, это хорошие новости как для властей, так и для страны в целом. Дело в том, что при достижении уровня ВВП на душу населения (по ППС) от $10–11 тысяч до $14–15 тысяч возникает системное замедление роста, называемое "ловушка среднего уровня развития". Это комплексная проблема изменения распределительных, социальных институтов, равно как и проблема смены типа экономического роста, предполагающая более высокую эффективность экономики и интенсивное использование человеческого капитала.

Азербайджану надо не ускоряться, а подстраиваться Более высокая ступень экономической жизни таит немало подводных камней. Необходимо также понимать, что ускоряться "сверх нормы" в текущих международных условиях Азербайджану просто опасно. Скорее нужно "сохраняться" и подстраиваться под возникающие запросы. В принципе, так и произошло с перспективным рынком европейской электроэнергии: сложилась ситуация, которой Баку удачно воспользовался. В чем же состоят риски сверхбыстрого экономического роста? В этом году Азербайджан достиг показателя ВВП на уровне $6,5 тыс. на душу населения, оказавшись на границе "ловушек роста" первого и второго типа. К первому типу относится влияние отдельных групп, находящихся у власти, стагнация и гиперинфляция. Ко второму – недостаточно высокая производительность и низкая конкурентоспособность национальной промышленности, высокий курс валюты, низкий уровень образования в малообеспеченных регионах страны, неразвитое жилищное строительство и отсутствие перспективных рабочих мест, что толкает молодежь к переселению в столицу. В той или иной мере азербайджанцы могут наблюдать у себя в стране пульсирование "ловушек" то первого, то второго типа по непосредственным примерам из реальной жизни. Иными словами, Азербайджан могут раскачивать или препятствовать его развитию как первые, так и вторые факторы. Однако некоторые признаки кризиса еще не являются последствиями запущенной болезни, а могут оказаться фактором трансформации с последующим выходом на новый уровень развития. На деле, конечно, все сложнее теоретических построений. Они не вполне отражают реалии конкретных стран, но ими любят иллюстрировать свои построения разные авторитеты от экономической науки.

В частности, Нуриэль Рубини сформировал следующий тезис. Нынешнее время в Евразии отличается от последних 75 лет относительного мира, технического прогресса и наличия множества точек регионального процветания. До Второй мировой история Евразии скорее была историей голода, войн, пандемий и геноцидов, чем мирного существования в системе права. Последние годы стабильности после холодной войны скорее являются исключением, чем правилом. Возможно, Рубини прав, и сейчас, помимо прочего, добавляются проблемы климата, торговые войны, развитие искусственного интеллекта, распространение крайних политических взглядов как ответ на эти проблемы "снизу". Наконец, общая политическая растерянность, подавленность населения и недоверие к манипуляциям со стороны элит. Тут уже не до "ловушек роста" среднего уровня, которые на этом фоне тускнеют, как тускнеют в памяти события давно минувших дней.

Власть корпорации и капитала Еще один фактор, неизвестный ранее, - роль корпораций. Имеется в виду группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как Google, Apple, Microsoft, Meta (Facebook), Tesla, Amazon, Bank of America, Credit Suisse, Deloitte, а также нефтегазовых концернов, инфраструктурных банков и технологических гигантов (Huawei, "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Сбер"). Данная сотня, в сущности, формирует в своих ареалах не только технологическую и финансовую повестку, но и влияет на конкретные политические решения. Это сложная композиция взаимных и конкурирующих интересов, которая условно делит мир на блоки, следуя геополитическим разломам. Но если до пандемии барьеры были незаметны, "мягки" и легко преодолимы, то теперь, за триста дней "СВО" в Украине, они взметнулись молниеносно, словно и не исчезали с периода холодной войны. Пандемия и война сдвинули лет на пять-семь назад "зеленый" энергопереход, новые этапы цифровизации, запустили фрагментацию интернета. Или, напротив, все эти процессы вызвали кризисы последних лет и подтолкнули закономерную войну? Видимо, это станет предметом научных и общественных дискуссий будущего. Но отметим вот какой факт. В первый год пандемии специалисты из IT высказали гипотезу, что к 2028 году возможна фрагментация интернета на два субраздела с различной правовой политикой и регулируемым обменом информацией между собой: "евро-атлантический сегмент" с множеством соседних стран и "китайский", уже отгороженный своим фаерволом, тоже с несколькими десятками стран. Сейчас этот прогноз практически стал реальностью. Россия отгораживается технико-правовыми способами, блокируя часть источников сети, а информационно-пропагандистские стены формирования общественного мнения и лояльности к определенным трактовкам событий были возведены с обеих сторон.

Раньше конкуренция генерируемых информационных потоков была относительно мягкой, как и полагается в мирное время. Сейчас времена изменились, а информационные барьеры стали выглядеть полноценными бастионами. То есть возникают "киберимперии", где управлять доступом к сети и информацией будут почти одинаково жестко, но с диаметральных идеологических позиций, штрафуя и сажая в тюрьмы инакомыслящих со своих сторон стены. Такова в общих чертах нынешняя и перспективная глобальная ситуация, если ее описывать широкими мазками. Азербайджан – пример гибкой политики маневра И возникает вопрос: как планировать будущее таким небольшим странам, как Азербайджан? Самое очевидное - сохранить для себя пространство относительной безопасности. То есть обеспечить такую композицию равноудаленности, чтобы пользоваться преимуществами "гигантов", но быстро уворачиваться от колебаний и маневров глобальных игроков, направленных друг на друга. Кстати, Грузия и Азербайджан действуют по-разному, но, пожалуй, дают наилучшие примеры на Южном Кавказе подобной гибкой политики маневра. Спустимся из сферы безопасности к главному – к жизни условного обывателя, среднестатистического гражданина, ведь питание, туризм и локальная энергетика - три золотых жилы XXI века. Если суммировать предсказания и с точки зрения нынешнего понимания глобальной безопасности, и с точки зрения экономических интересов "обычного человека", то выделяются три сферы, обладающие наибольшими шансами на выживание к 2040-м годам, а также шансами на восстановление в случае форс-мажорных ситуаций. Их невозможно заменить на искусственные суррогаты, потому как потребность в "чистом" их воплощении останется всегда, какая бы ситуация ни происходила в соседних регионах мира. Итак, первое: индустрия туризма – такая же базовая потребность человека, как и питание.

В эту сферу нужно включить все аспекты туризма: от краткосрочных деловых поездок до оздоровления и релокации бизнеса. Туризм тянет за собой всю сферу потребительских услуг - от банковской до ресторанного бизнеса и рынка недвижимости. Какие глобальные изменения в этих сферах произошли за последние месяцы, могут рассказать в Грузии, где благодаря наплыву россиян рост ВВП преодолеет 8-9% в этом году. То же самое видно и по Азербайджану: в банковской сфере, к примеру, рост числа банковских счетов, открытых нерезидентами, увеличился в 3,4 раза (!). К 2026 году Азербайджан намерен довести въездной турпоток в страну до 4 млн человек. По прогнозу Госагентства по туризму, ко второй половине 2020-х годов доля сектора размещения туристов и общепита в ВВП Азербайджана увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а в среднем ежегодно будет фиксироваться рост в данной сфере на уровне 20%.

Насколько этот прогноз окажется верным, мы увидим относительно скоро, но в любом случае доля турсектора в ВВП Азербайджана в течение десятилетия будет наверняка повышена с нынешних 1,2% до планки в 5%. Такому сценарию содействуют все складывающиеся обстоятельства. От продбезопасности до электроснабжения Вторая "вечная" сфера экономической рентабельности – это производство продуктов питания. Какими бы активными методами ни вводились новые суррогаты традиционных продуктов – синтетические добавки, переход на белковую составляющую насекомых, постановка животноводства в зависимость от углеродного следа, - все эти мероприятия только добавят ценности естественно полученным, выращенным на земле продуктам: зерновым и мясомолочным изделиям, овощам и фруктам. Поэтому, делая ставку на свое традиционное производство, понятное и выпестованное столетиями в частных хозяйствах азербайджанцев, государство будет обеспечено всем необходимым для сглаживания кризисных факторов предстоящего десятилетия. Кроме того, аграрное производство – это постоянный и возрастающий приток валюты.

В январе-ноябре 2022 года Азербайджан экспортировал продукции АПК на $795,5 млн, что на 3,4% больше показателя 11 месяцев 2021 года. По некоторым оценкам, к 2030-м годам экспорт азербайджанского АПК может превысить 1,6 млрд долларов. Наконец, третья сфера - автономное электроснабжение. В этой сфере также ожидается множество изменений в ближайшие годы. При этом государство активно будет стимулировать как развитие этой сферы в частном секторе, так и промышленный экспорт возобновляемой энергетики. Достаточно посмотреть на интенсивность последних контактов президента Ильхама Алиева в этом направлении. К слову, крупнейший саудовский производитель ветро- и солнечной генерации ACWA Power, развивающий в Азербайджане пилотный проект ветряной электростанции мощностью 240 МВт (стоимостью $300 млн), предлагает реализовать у нас проекты строительства электростанций мощностью несколько гигават. Характерно, что данное заявление министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сделал на фоне подписания соглашения о прокладке трансчерноморского электрокабеля. Таким образом, он увидел возможность получения больших прибылей в электроэнергетике Азербайджана. Собственно говоря, все эти линии потенциального роста уже отмечены в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы. Из документа видно, что правительство оценивает среднегодовой рост сектора АПК в середине 2020-х на уровне 4%, в сфере транспорта - на уровне 5%.