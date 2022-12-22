Микаил Джаббаров об инвестициях в ненефтегазовый сектор фото
Министерство экономики отмечает рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана.
«Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в январе-ноябре 2022 года составили 8 млрд 789,7 млн, что на 24,5% превысило показатель за аналогичный период 2021 года», - написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В целом за 11 месяцев инвестиции в основной капитал составили в стране 13 млрд 053,6 млн, что на 8,2% выше, чем за сопоставимый период прошлого года.
Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в 2021 году составили 16 млрд 127 млн манатов, что на 8,2% ниже показателя 2020 года. Капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 5,6%, в ненефтегазовый сектор - на 9,6%.
Объем иностранных инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 4 млрд 332,7 млн манатов, что составило 26,9% всего объема инвестиций, внутренних инвестиций - 11 млрд 794,3 млн манатов (73,1% соответственно).
В 2020 году капвложения в основной капитал в Азербайджане сократились на 8,3%.