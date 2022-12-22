Министерство экономики отмечает рост инвестиций в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана.

«Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в январе-ноябре 2022 года составили 8 млрд 789,7 млн, что на 24,5% превысило показатель за аналогичный период 2021 года», - написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В целом за 11 месяцев инвестиции в основной капитал составили в стране 13 млрд 053,6 млн, что на 8,2% выше, чем за сопоставимый период прошлого года.