Азербайджан и Турция обсудили состояние и развитие турсвязей

Состояние и развитие двусторонних туристических связей, вопросы управления, регулирования, продвижения туризма, образования, маркетинга, коммуникаций и туристических продуктов, разработка программы совместной деятельности на следующий период и другие вопросы обсудили 23 декабря в Баку на 2-м заседании азербайджано-турецкой комиссии по туризму.

Выступившая на заседании Азада Гусейнова рассказала о текущем состоянии двусторонних туристических связей, проинформировала о проделанной работе по статистическим показателям и плану действий в сфере въездного и выездного туризма. Она отметила, что за январь-ноябрь текущего года Азербайджан посетили 283 493 гражданина Турции, это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя председателя Госагентства по туризму Азады Гусейновой и замминистра культуры и туризма Турции Надира Алпаслана.

Говоря о важности разработки программы совместных действий на следующий период, Азада Гусейнова отметила, что включение в эту программу вопроса расширения сотрудничества между ассоциациями, специализирующимися в индустрии туризма, будет способствовать развитию турсвязей между двумя странами.

Надир Алпаслан в свою очередь отметил, что между двумя странами сложилось успешное сотрудничества во всех сферах, и что есть большие возможности для развития связей в сфере туризма. Он указал на важность обмена опытом, взаимодействия и совместной работы по продвижению в этом направлении.