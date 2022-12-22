МИД России предостерег страны Центральной Азии

Москва строит свою политику по отношению к партнерам в Центральной Азии на основе «стратегического терпения». «Даже намек» со стороны этих партнеров на сворачивание отношений с РФ грозит им значительными издержками. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил глава третьего департамента МИД РФ Александр Стерник.

«Мы оцениваем действия всех игроков прежде всего под углом нанесения или не нанесения ущерба российским интересам,— сказал он.— И делаем из этого адекватные выводы, в том числе совместно с партнерами, которые кровно заинтересованы в том, чтобы не утратить эти многоплановые связи с Российской Федерацией. Даже намек на их сворачивание может обернуться такими экономическими издержками, которые не смогут покрыть никакие посулы компенсации со стороны господ (имеются в виду западные игроки - прим. газеты)».

Стерник также заявил, что в международных организациях с участием России, таких как Евразийский экономический союз и Организация Договора о коллективной безопасности, нет «палочной дисциплины», которая, по мнению росийского дипломата, «свойственна объединениям в других регионах мира».

Дипломат отметил, что Россия спокойно относится к инициативам стран региона по запуску новых транспортных коридоров, например через Каспийское море. «Поиск новых выходов на мировые рынки — суверенное право любой страны»,— отметил он.