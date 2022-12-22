МИД: заявления Миятович не способствуют миру и спокойствию в регионе

Заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович относительно ситуации вокруг Лачинской дороги является предвзятым и не отражает реалий на местах, говорится в комментарии Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«Похоже, комиссар в очередной раз применяет двойные стандарты и избирательный подход», - отмечается в комментарии.

«В то же время непонятна предвзятая позиция Д.Миятович к мирным акциям протеста на Лачинской дороге, в ходе которых звучат требования предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана, их транспортировку из Азербайджана в Армению и злоупотребление Лачинской дорогой, предназначенной лишь для гуманитарных целей», - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в ведомстве указали, что в заявлениях, опубликованных МИД АР за последние несколько дней, неоднократно говорилось, что заявления о закрытии Лачинской дороги и создании «гуманитарной катастрофы» в регионе необоснованны:

«Нет никаких препятствий для поставок товаров местным жителям или оказания необходимых медицинских услуг. Факт, что за последние дни несколько транспортных средств, включая автомобили российского миротворческого контингента, Международного комитета Красного Креста (МККК), а также армянские кареты скорой медицинской помощи, беспрепятственно проехали по Лачинской дороге. Правительство Азербайджана также неоднократно заявляло, что готово оперативно решить все гуманитарные потребности, с которыми могут столкнуться жители».