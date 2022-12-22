Новые назначения в Верховный суд Азербайджана
В Верховный суд Азербайджана назначены новые судьи, соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Было предложено назначить Хыдырова Ахлимана Мехман оглу (судья Верховного Суда Нахчыванской Автономной Республики), Абдулова Рашада Магеррам оглу (судья Бакинского апелляционного суда), Бабаева Зеки Баба оглу (судья Бакинского апелляционного суда), Мамедова Видади Мамед оглу (судья Бакинского апелляционного суда) и Джафарова Видади Джафар оглу (судья апелляционного Сумгаитского суда) судьями Верховного Суда Азербайджана.
После обсуждения предложение было вынесено на голосование и принято.