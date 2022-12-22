Кадыровцы приехали в оккупированный Мелитополь «наводить порядок»

В оккупированном РФ украинском Мелитополе увеличивается число российских военных, группы кадыровцев приезжают для контроля новомобилизованных, сообщили украинские СМИ со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

«На сегодня число российских военных только увеличивается. В начале этой недели мы говорили, что заехали новые группировки кадыровцев на территорию временно оккупированной Мелитопольщины», - сказал он.

По словам Федорова, они приехали, чтобы взять под контроль блокпосты и контролировать поведение новомобилизованных.

«Кадыровцы контролируют, чтобы они шли воевать, а не пьянствовали круглосуточно. Мы видим по всем селам, что число российских военных не уменьшается, а увеличивается», - пояснил Федоров.