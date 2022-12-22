Мишустин Алиеву сердечно и тепло

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с Днем рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Азербайджан. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, созданы благоприятные условия для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях.

С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в открытой и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное общение», - говорится в тексте послания.