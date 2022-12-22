Тамилла Алиева, собкор 13:10

Дебютирует в шоуруме ROLLS-ROYCE MOTOR CARS BAKU на эксклюзивном мероприятии для СМИ. Новое воплощение Phantom, Phantom Series II, дебютирует в шоуруме Rolls-Royce Motor Cars Baku на эксклюзивном мероприятии для СМИ. Rolls-Royce Phantom занимает непревзойденное положение на вершине мира роскоши. В соответствии с пожеланиями клиентов Phantom Series II включает в себя лишь незначительные визуальные и эстетические улучшения.

Франк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии, комментирует: «С новым выражением Phantom мы сохранили все, что нравится нашим клиентам в этом превосходном и роскошном автомобиле; тонкие, но значимые улучшения отражают их меняющиеся вкусы и требования». Например, тонкое геометрическое изменение решетки Pantheon делает почетный значок «RR» и фигурку «Дух экстаза» более заметными, если смотреть спереди. Сама решетка теперь освещена, а фары украшены замысловатыми звездными огнями, вырезанными лазером, что еще больше выделяет присутствие Phantom в ночное время. Боковой профиль дополнительно усилен комплектом новых колес. Доступно трёхмерное фрезерованное колесо из нержавеющей стали с треугольными гранями. В качестве альтернативы Phantom может быть украшен поистине элегантным дисковым колесом, напоминающим автомобили Rolls-Royce 1920-х годов.

Роскошный интерьер Phantom почти не изменился: рулевое колесо стало немного толще, что обеспечивает более тесную связь между владельцем и автомобилем. Phantom и Phantom Extended имеют собственные характеры, представляющие два разных центра власти. В настоящее время Phantom предпочитает постоянно растущее число клиентов, желающих самостоятельно сесть за руль. Для тех же, кто предпочитает наслаждаться поездкой с заднего сиденья, Phantom Extended предлагает непревзойденный супер-роскошный опыт владения автомобилем с водителем. Каждый Phantom служит «чистым холстом» для персонализации Bespoke, истинным отражением индивидуального стиля и характера клиентов.