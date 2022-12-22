США пообещали не поддерживать независимость Тайваня

США останутся привержены принципу «одного Китая» и не будут выступать за независимость Тайваня, заявил во время беседы с министром иностранных дел КНР Ван И американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Американская сторона продолжает придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня», - сказал Блинкен.

Политик также заявил о готовности Соединенных Штатов обсуждать принципы двусторонних отношений между Вашингтоном и Пекином для дальнейшего сотрудничества в интересах обеих сторон.