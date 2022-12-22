Что Рубен Варданян готовит на воскресенье?
Азербайджанские активисты уже 12-й день протестуют на дороге Лачин - Ханкенди против незаконной эксплуатации армянами месторождений золота и меди в районах, подконтрольных российским миротворцам.
По сообщениям телеканалов, сегодня утром к протестующим присоединились еще около 100 активистов, представляющих различные организации. В то же время были созданы условия для проезда в Ханкенди еще нескольких машин снабжения, принадлежащих российским миротворческим силам.
Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, объявивший себя «государственным министром» незаконного образования в Ханкенди, заявил на своей странице в Facebook, что «в зоне ответственности миротворцев сложилась очень сложная ситуация». По его словам, беспокойство среди карабахских армян усиливается с каждым часом.
«Мы потихоньку все налаживаем. Добьемся цели, которую поставили на воскресенье», - заверил Варданян. Он, правда, не уточнил, о какой цели идет речь.
Отметим, что участники акции на дороге заявляют, что готовы создать условия для проезда гражданских автомобилей и гуманитарных грузов. Однако сепаратистский режим в Ханкенди и лично Варданян не позволяют гражданским лицам передвигаться по дороге.