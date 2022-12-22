Что Рубен Варданян готовит на воскресенье?

Азербайджанские активисты уже 12-й день протестуют на дороге Лачин - Ханкенди против незаконной эксплуатации армянами месторождений золота и меди в районах, подконтрольных российским миротворцам.

По сообщениям телеканалов, сегодня утром к протестующим присоединились еще около 100 активистов, представляющих различные организации. В то же время были созданы условия для проезда в Ханкенди еще нескольких машин снабжения, принадлежащих российским миротворческим силам.