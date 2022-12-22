Кремлю неизвестно о подготовке Украиной мирного плана, заявления же президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводят российские СМИ.

«Нет, нам об этом ничего неизвестно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, слышали ли в Кремле о подготовке Украиной мирного плана.

«Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах,... о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», - подчеркнул Песков.

22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале следующего года.