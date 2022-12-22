«Неделя безопасности» в Azercell

Компания Azercell Telecom, обcлуживающая более чем 5 миллионов абонентов, а также имеющая широкую сеть сотрудников и партнеров, впервые провела «Неделю безопасности» под лозунгом «Мы все ответственны за безопасность».

Лидирующий мобильный оператор провел пятидневные тренинги и дискуссии на одну из самых актуальных тем в современном обществе.

В рамках «Недели безопасности» были организованы мероприятия, охватывающие широкий спектр образовательных программ в различных областях, включая вебинары, тесты на обеспечение непрерывности бизнес-процессов, учения по гражданской обороне и т.д.

В ходе мероприятий, организованных департаментом безопасности и «Azercell Академией», были проведены вебинары на темы «Кризисные ситуации и гражданская оборона», «Кибербезопасность и киберугрозы», «Управление рисками информационной безопасности», «Важность и правильное использование информации» и «Обеспечение физической безопасности».

В рамках сессий вопросов и ответов, организованных в ходе вебинаров, сотрудники и гости получили возможность задать интересующие их вопросы тренерам как в режиме on-line, так и очно.