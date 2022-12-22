Кремль об «успехах» на «пути к демилитаризации» Украины
Кремль констатирует «существенное продвижение по пути демилитаризации» Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передают российские СМИ.
«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение по пути демилитаризации», - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей «спецоперации», а именно по демилитаризации Украины, исходя из выступления президента РФ Владимира Путина о том, что украинский вооруженный потенциал, а также поставки вооружения из Восточной Европы практически подошли к концу.