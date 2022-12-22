Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:59

Процессы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, замедлившиеся на фоне острой конкуренции Запада и России, вновь набирают обороты. Армения, напомним, не участвовала в московских переговорах на уровне министров иностранных дел, сославшись на продолжающуюся акцию азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди. Между тем представители Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провели телефонные переговоры со сторонами. Из информации, обнародованной МИД России 22 декабря, стало известно, что накануне министр Сергей Лавров также провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Лавров с сожалением отметил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не примет участия в запланированной трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел, которая должна состояться в Москве (отметим при этом, что информации об этой встрече ранее не предоставлялось - прим. ред.). При этом Лавров подчеркнул, что на этой встрече будет обсуждаться вопрос подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Комментируя слова Лаврова, МИД Армении заявил, что Арарат Мирзоян не участвовал в московской встрече из-за ситуации, связанной с «блокировкой Лачинского коридора», и попросил отложить эти переговоры. Отсутствие Мирзояна на встрече официальный Ереван мотивировал тем, что армянский министр занимается «интенсивной дипломатией» на фоне ситуации на Лачинской дороге. Однако, если взглянуть на заявления Еревана, сделанные в последние дни, как на единое целое, то можно сделать вывод, что отказ Мирзояна от участия в организованных Россией переговорах не был связан с плотным графиком армянского министра. Дело в том, что бездействие российских миротворцев в связи с акцией азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди, а также отсутствие каких-либо попыток с российской стороны восстановить беспрепятственное движение в данном направлении усилили антироссийские настроения властей Армении до предельной степени. Теперь представители Еревана обвиняют Россию в нарушении обязательств, взятых ею на себя согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Буквально накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют условий этой декларации. Он подчеркнул, что «Лачинский коридор находится под непосредственным контролем российских миротворцев, и в их обязанности входит обеспечение беспрепятственного передвижения по нему». В ответ на критику Пашиняна официальная Москва заявила, что миротворцы «по максимуму выполняют свой долг». Уполномоченный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что подобные высказывания в адрес миротворцев недопустимы.

Недовольство в Армении вызывает и общая позиция Москвы по данному вопросу. Например, в ходе дискуссий, состоявшихся на Совете Безопасности ООН, представитель России заявил, что «дорога частично перекрыта». В качестве причины он назвал «разногласия между сторонами» по поводу эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Такой подход вызвал недоумение в Армении. Критика России усилилась, и начали звучать призывы направить в регион наблюдателей ООН или ОБСЕ. С этой точки зрения, отказ Арарата Мирзояна ехать в Москву следует расценивать как явный демарш официального Еревана. Правильность подобного умозаключения подтверждается тем, что российское руководство в последнее время делает эмоциональные заявления о попытках Запада привлечь на свою сторону Армению и вытеснить Россию из процесса мирного урегулирования ситуации в регионе.

В то же время армянскому обществу подаются сигналы о том, что лучшим вариантом для него является так называемый «план Лаврова», в котором предлагается оставить вопрос «статуса Карабаха» на усмотрение будущих поколений. Однако власти Армении не поддерживают инициативы российской стороны и при каждом удобном случае стараются дистанцироваться от Москвы. После того, как попытки России организовать трехстороннюю встречу на уровне министров провалились, Вашингтон и Брюссель взялись за телефонную дипломатию. Накануне состоялся телефонный разговор советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном – секретарем Совета национальной безопасности Армении. В пресс-службе Белого дома сообщили, что Салливан призвал стороны предпринять шаги, направленные на «деэскалацию». «Все подтвердили свою приверженность переговорам с целью финализации мирного соглашения. Салливан призвал обе стороны рассмотреть возможность шагов, которые послужили бы основой для установления добрососедских отношений в будущем», - говорится в сообщении. Ранее с этой же целью верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.