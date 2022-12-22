Эрдоган заявил о реформах по совершенствованию власти в Турции

В будущем году в Турции планируются новые реформы, нацеленные на совершенствование ветвей власти, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам конференции на тему конституционного права в исламском мире, стартовавшей в пятницу во дворце «Долмабахче» в Стамбуле, сообщает Anadolu.

По словам турецкого лидера, преобразования повысят эффективность исполнительной власти, а также внесут вклад в работу законодательной и исполнительной систем.

Эрдоган отметил, что любой отход от принципа верховенства права неизбежно снижает уважение к судебной и исполнительной системам.

«Шаги последних лет позволили гарантировать на конституционном уровне не только независимость, но и беспристрастность судебной системы Турции, что устранило брешь в правовой системе страны», - сказал он.