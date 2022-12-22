Генсек НАТО: Путин хочет не мира...

Действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, а приглашения к переговорам являются лишь попытками выиграть время на подготовку, говорится в колонке генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованной в Financial Times.

Столтенберг напомнил, что Россия за последние месяцы мобилизовала около 200 000 новых людей, а события на поле боя свидетельствуют, что руководство не считается с потерями. Параллельно Москва пытается договориться об оружии и боеприпасах с другими странами, прежде всего Ираном.

"Россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал РФ начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но Москва резко отвергла это предложение. Это Путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира", - отметил генсек НАТО, добавив, что большинство войн рано или поздно завершаются переговорами, а Зеленский уже предлагал свою "формулу мира".

Это не первые заявления Столтенберга о том, что лидер РФ планирует "долгую войну" и не отказался от первоначального намерения покорить Украину.