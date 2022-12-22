В России горели военкомат, воинская часть и здание ОМОН

В Саратовской области России в ночь на пятницу неизвестные подожгли здание военкомата. Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Пожар возник в комнате дежурного, помещение сильно пострадало от огня, однако его распространения по зданию удалось избежать. Поджигателей ищут.

Также в ночь на пятницу произошел пожар на территории воинской части в Москве. Загорелись гаражные боксы. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара неизвестна.

Утром в пятницу российские СМИ сообщили о пожаре в здании ОМОН Росгвардии в Москве. Возгорание произошло в комнате для хранения бронежилетов. Подробностей нет.