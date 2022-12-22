МЧС просит соблюдать правила радиационной безопасности

С расширением применения современных технологий в медицинских и производственных учреждениях, а также в научно-исследовательских и учебных заведениях увеличиваются случаи использования источников ионизирующего излучения (рентгенодиагностической и терапевтической аппаратуры, различного рода научно-исследовательских установок и др.), говорится в заявлении МЧС Азербайджана.

«Использование источников ионизирующего излучения без соблюдения установленных правил безопасности в конечном итоге становится опасным для людей и окружающей среды. В результате проведенных исследований было установлено, что в ряде случаев источники ионизирующего излучения применялись с нарушением требований законодательства и соответствующих правил техники безопасности», - говорится в заявлении министерства.

Как отметили в МЧС, в связи с этим осуществляются регулирующие и контрольные мероприятия.

«Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, связанные с использованием источников ионизирующего излучения, строительством объектов, проектированием и подготовкой к ним технологического оборудования, работы в области добычи, производства, переработки, использования, транспортирования и хранения средств радиационной безопасности, а также радиоактивных веществ осуществляется путем получения разрешения, которое выдает Государственное агентство МЧС по регулированию ядерной и радиационной деятельности», - отмечается в сообщении.

В связи с этим министерство обращается ко всем предприятиям и организациям, осуществляющим радиационную деятельность, и предупреждает, что осуществление подобной деятельности без разрешения влечет ответственность в соответствии с законодательством.