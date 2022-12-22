Российские военные нанесли удар по Корабельному району Херсона, в результате погиб мирный житель, сообщает в своем телеграме замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Очередной удар оккупантов, очередной обстрел Корабельного района. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мужчина получил минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью», - пишет Тимошенко.

Мэр города Краматорск Александр Гончаренко в своем Facebook сообщил о сегодняшних обстрелах города российской армией, призвав жителей города находиться в укрытиях.

«Подлецы снова бьют ракетами по Краматорску. Находитесь в укрытиях», - написал Гончаренко.