Число жертв стрельбы в центре Парижа увеличилось до трех человек, сообщают французские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

*** 15:58

Два человека погибли в результате стрельбы в Париже, сообщает телеканал BFM.

По имеющимся данным, еще двое человек находятся в тяжелом состоянии.

«60-летний стрелок, открывший огонь близ курдского культурного центра на улице Энгиен в 10-м округе Парижа, задержан. Его мотивы выясняет полиция», - отмечает телеканал со ссылкой на префектуру парижской полиции.

Жителей города призвали избегать по возможности зону, где произошла стрельба.

На место происшествия выехала глава городского округа Александра Кордебард.

Первый заместитель парижского мэра Эммануэль Грегуар поблагодарил полицейских за оперативные действия. Он указал, что власти города вместе с прокуратурой и полицией выясняют, «что произошло».