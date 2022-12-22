Бельгия и Люксембург разблокировали активы российских инвесторов

Министерства финансов Бельгии и Люксембурга временно разблокировали активы российских инвесторов на сумму более 55 миллиардов долларов, речь идет об иностранных ценных бумагах, принадлежащих пяти миллионам граждан России. Теперь те из них, кто не находится под санкциями, получат шанс вывести свои средства, пишут зарубежные СМИ.

Активы были заблокированы банками в Бельгии и Люксембурге сразу после российского вторжения в Украину. Российские инвесторы покупали эти акции на Московской и Петербургской биржах. Информация о владельцах бумаг в России хранилась в Национальном расчетном депозитарии, который, в свою очередь, хранил их в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Активы были разблокированы до 7 января, часть этого срока попадает под рождественские выходные в Европе, часть - под новогодние праздники в России.