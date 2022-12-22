Лавров обо всем и ни о чем

Россия выступает за урегулирование всех спорных вопросов, возникающих на азербайджано-армянской границе, дипломатическими средствами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Мы обменялись мнениями по вопросу стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе, у нас единое мнение, что оптимальным решением был бы запуск практической работы по делимитации, для этого сформирована соответствующая двусторонняя азербайджано-армянская комиссия, стороны согласились, что она будет работать при российском консультативном содействии», - сказал Лавров.

«Конечно, важно при этом, обеспечивая полноценную, устойчивую работу этого механизма, воздерживаться от рецидивов применения силы и решать все спорные вопросы исключительно дипломатическими средствами», - добавил он.