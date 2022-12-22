С прилавков исчезают жаропонижающие сиропы, обезболивающие средства и глазные капли. Непросто найти даже такие востребованные лекарства, как «Парацетамол», «Панадол», «Нурофен», сироп «Ибупрофен» и «Аспирин Кардио». В особенности дефицит коснулся препаратов для детей.

Фармацевты предлагают дорогие заменители, а врачи говорят, что эти аналоги недостаточно эффективны. В больницах еще недавно наблюдались трудности с проведением хирургических операций из-за отсутствия адреналина. Препарат этот найти можно, но продается он по бешеным ценам. Даже йод подорожал в несколько раз.

Haqqin.az связался с несколькими аптеками столицы. В аптечной сети Zəfəran сообщили, что в настоящее время у них нет препаратов «Нурофен» и «Ибупрофен», но они могут предложить их аналоги. В аптеках же Kanon отсутствуют некоторые жаропонижающие средства.

В аптеках, расположенных вдоль улицы 28 мая Насиминского района Баку, обнаружилось большинство жаропонижающих препаратов и популярные обезболивающие средства «Темпалгин», «Цитрамон», а также болеутоляющие мази. При этом здесь не продавался популярный «Алмагель», применяемый при лечении заболеваний желудка.

В аптеках, расположенных на выходе из станции метро «Ахмедлы», сообщили, что за последнее время в продаже не стало таких пользующихся повышенным спросом препаратов, как «Левомицетин» и «Имодиум», но имеются их заменители.

В аптеке Сураханского района поселка Зых сообщили, что у них продаются лекарства, которых нет в других аптеках. Тем не менее препарат «Ибупрофен» и популярные глазные капли «Тифон», а также «Алмагель» отсутствуют даже здесь.