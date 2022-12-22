С прилавков бакинских аптек исчезают лекарства, а цены растут что происходит?
Последние несколько месяцев в Азербайджане ощущается нехватка лекарств. Больные вынуждены посещать десятки аптек, прежде чем удастся купить прописанные врачом препараты.
С прилавков исчезают жаропонижающие сиропы, обезболивающие средства и глазные капли. Непросто найти даже такие востребованные лекарства, как «Парацетамол», «Панадол», «Нурофен», сироп «Ибупрофен» и «Аспирин Кардио». В особенности дефицит коснулся препаратов для детей.
Фармацевты предлагают дорогие заменители, а врачи говорят, что эти аналоги недостаточно эффективны. В больницах еще недавно наблюдались трудности с проведением хирургических операций из-за отсутствия адреналина. Препарат этот найти можно, но продается он по бешеным ценам. Даже йод подорожал в несколько раз.
Haqqin.az связался с несколькими аптеками столицы. В аптечной сети Zəfəran сообщили, что в настоящее время у них нет препаратов «Нурофен» и «Ибупрофен», но они могут предложить их аналоги. В аптеках же Kanon отсутствуют некоторые жаропонижающие средства.
В аптеках, расположенных вдоль улицы 28 мая Насиминского района Баку, обнаружилось большинство жаропонижающих препаратов и популярные обезболивающие средства «Темпалгин», «Цитрамон», а также болеутоляющие мази. При этом здесь не продавался популярный «Алмагель», применяемый при лечении заболеваний желудка.
В аптеках, расположенных на выходе из станции метро «Ахмедлы», сообщили, что за последнее время в продаже не стало таких пользующихся повышенным спросом препаратов, как «Левомицетин» и «Имодиум», но имеются их заменители.
В аптеке Сураханского района поселка Зых сообщили, что у них продаются лекарства, которых нет в других аптеках. Тем не менее препарат «Ибупрофен» и популярные глазные капли «Тифон», а также «Алмагель» отсутствуют даже здесь.
Эксперты считают, что одной из причин дефицита является повышенный спрос на фоне войны в Украине. Уже несколько месяцев лекарств не хватает не только в Азербайджане, но и во всем СНГ.
Преподаватель Азербайджанского медицинского университета, фармаколог Айдын Алиев рассказал haqqin.az, что цены на лекарства искусственно завышаются импортерами, а причина дефицита связана с процессами, происходящими в мире.
«Если препарата нет в наличии, то предлагаются заменители. Но имеются многочисленные жалобы на качество этих аналогов. Эти жалобы адресуют врачам. Однако врачи не несут ответственности за качество медикаментов. Врач только ставит диагноз и на основании этого диагноза назначает лекарство», - сказал Алиев.
«Лекарства в страну завозят предприниматели, а им подорожание только на руку. Это трудно предотвратить. Импортеры могут увеличить цены, скажем, в 2 раза с учетом растущих затрат, но подорожание в три раза и больше неприемлемо», - добавил фармаколог.
Эксперт подчеркнул, что рост цен и дефицит нужно предотвращать, развивая местное производство.