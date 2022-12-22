Очевидно, что украинская армия на сегодняшний день, даже включая американскую, номер один в мире с точки зрения практического применения, заявил в эфире телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона» бывший друг президента России Владимира Путина, миллиардер Сергей Пугачев.

«А российская армия – это армия (образца) 1945 года. Это армия парадов, это армия покраски травы. То есть в этом смысле она изменилась в худшую сторону. И вот эти рассказы про российские системы, ракеты и т.д. – это все абсурд, и пример тому – С-300, которые просто бьют по городам. При этом беспилотники 1970-х годов долетают до Энгельса и Рязани. То есть это о чем говорит? О том, что ПВО в России не существует», - сказал Пугачев.