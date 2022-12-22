Теймур Мусаев также отметил успешное сотрудничество Азербайджанского медицинского университета с Международной педиатрической ассоциацией. По его словам, проводимый в Баку первый Национальный педиатрический конгресс, в ходе которого будут заслушаны доклады международных экспертов и состоится обмен мнениями, будет способствовать повышению качества подготовки врачей-педиатров Азербайджана и развитию педиатрической науки.

Было подчеркнуто, что президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание и заботу защите здоровья детей: «Защита прав детей является одним из приоритетов государственной политики».

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев высоко оценил деятельность IPA, направленную на решение проблем, связанных с охраной здоровья и социального благополучия детей во всем мире.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее успешное развитие отношений.

Выразив признательность за теплый прием, президент IPA Энвер Хасаноглу отметил, что неоднократно посещал нашу страну для принятия участия в международных мероприятиях. По его словам, проводимые в Азербайджане международные конгрессы, посвященные актуальным проблемам различных сфер здравоохранения, в том числе педиатрии, всегда организованы на высоком уровне.

В ходе встречи состоялись плодотворные обсуждения по расширению сотрудничества в области педиатрии между Министерством здравоохранения Азербайджана и Международной педиатрической ассоциацией.