Алиев наградил ряд сотрудников Минтруда список
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы работников Министерства труда и социальной защиты населения медалью «За отличие на государственной службе», сообщает официальный сайт главы государства.
В документе указывается, что за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты медалями награждены:
Аббасов Эльнур Аббас оглу
Аллахвердиев Заур Рашид оглу
Алиев Эльнур Гарахан оглу
Ансари Эльнара Мухаммед гызы
Аскеров Матлаб Гумбат оглу
Гаджиева Фарида Шаиг гызы
Исмаилов Азер Гасан оглу
Ковсеров Алишах Кадир оглу
Назарова Айнура Бахруз гызы
Салахов Орхан Салех оглу.