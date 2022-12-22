Центральная ветеринарная лаборатория Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTI) прошла международную аккредитацию Турецким аккредитационным агентством по 39 параметрам болезней животных в соответствии со стандартом ISO/IEC 17025:2017.

Теперь данная лаборатория будет иметь право проводить анализы болезней птицы, лошадей, крупных и мелких животных молекулярно-генетическими (ПЦР), иммуноферментными (ИФА) и классическими методами обследования. Отмечается, что аккредитация также сыграет положительную роль в увеличении экспортного потенциала Азербайджана.

В целом, в Центральной ветеринарной лаборатории проводятся патоморфологические, микробиологические, вирусологические, серологические, химико-токсикологические и паразитологические исследования. Лаборатория регулярно участвует в профессиональных испытаниях. Лаборатория AQTI показала успешные результаты в программах проверки компетентности, организованных Vetgas (Apha Scientific), Институтом Пирбрайта, GD Animal и рядом других зарубежных лабораторий.