Байрамов: Варданян – чуждый элемент для Карабаха

Азербайджан требует, чтобы Рубен Варданян покинул Карабах, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщают российские СМИ.

«Деятельность Варданяна носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец», - сказал Байрамов.

Глава ведомства также добавил: «Чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население».

Он назвал Варданяна «чуждым элементом» для региона.

В свою очередь, глава российского МИД отметил, что Рубен Варданян никакого отношения к России не имеет.

Он назвал Варданяна «чуждым элементом» для региона: «Сегодня в нашем регионе находятся чуждые элементы. Я подразумеваю Варданяна».

«По просьбе Варданяна президент России лишил его гражданства. Его поездка в Карабах не имеет никакой связи с Россией», - сказал Лавров.