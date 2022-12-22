Председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 23 декабря принял жителей Шемахинского и Гобустанского районов в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о проведении приемов в городах и районах.

Прием состоялся в административном здании Шемахинской электросети ОАО в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в городах и районах Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В ходе приема были даны ответы на соответствующие обращения, приняты меры по решению на месте некоторых поднятых вопросов, зарегистрировано письменное обращение по вопросам, требующим изучения.