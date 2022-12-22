"Если Баку и Ереван хотят отказаться от услуг российских миротворцев, можно сесть за стол переговоров и подумать о другом варианте", - заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы рассмотрели, конечно же, ситуацию, которая сейчас вызывает наибольший интерес, - обострение обстановки в Лачинском коридоре. Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами", - сказал С.Лавров.

По его словам, Россия заинтересована в мире между двумя дружественными странами. Главное - не допустить рецидива конфликта.