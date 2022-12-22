Глава Госагентства сообщил об открытии портала общественных работ

Открытие портала общественных работ планируется с января, сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам года председатель правления Государственного агентства занятости Министерства труда и социальной защиты Мустафа Аббасбейли.

Аббасбейли сообщил, что работа над приложением портала завершена. Через портал можно будет управлять деятельностью всех сторон по организации оплачиваемых общественных работ с единой платформы, определять и распределять квоты, формировать в электронном виде судебные извещения направленных безработных, формировать в электронном виде наемные или ежемесячные трудовые табели лиц, принятых на общественные работы, регулировать выплату заработной платы в электронном виде через портал.

Аббасбейли добавил, что в процессе профессиональной подготовки было задействовано более 4 тысяч человек. В вопросах самозанятости поддержку получили 16175 человек. За истекший период года по софинансированию заработной платы было принято на работу 857 человек. Число работодателей, заключивших контракты на социальные рабочие места, достигло 500. На рабочие места по квоте было принято 890 человек.

«Сегодня некоторые специальности, преподаваемые в университетах, теряют свою актуальность. В последующий период необходимо их удаление с рынка труда. Но есть и новые профессии. В основном это те, которые связаны с технологиями, ИТ-областью. В целом, среди 175 актуальных профессий наиболее перспективными являются профессии, связанные с IT, туризмом и сельским хозяйством», - добавил Аббасбейли.