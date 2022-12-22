Еще одно сенсационное заявление. Лавров обвинил руководство сепаратистов Карабаха

Лавров добавил, что проблема Карабах а досталась в наследство от распада Советского Союза. По его словам, рудники, о которых идет речь, "разрабатываются с советских времен".

«Договоренность о мониторинге на рудниках была сорвана не российскими миротворцами или азербайджанской стороной. Было сказано, что «руководство» Карабах а «не желает в настоящий момент разрешать такой делегации посетить территорию региона», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Когда Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР, работали предприятия, которые теперь, видимо, превратились в бизнесменов", - сказал российский министр.

По его словам, десять дней назад, благодаря посредническим усилиям российских миротворцев была достигнута договоренность об организации посещений группы экологов на один из рудников, "чтобы посмотреть иметь возможность успокоить общественное мнение", но эта договоренность, "к огромному сожалению, была сорвана".

"К огромному сожалению, эта договоренность была сорвана, не по вине азербайджанской стороны и не по вине российских миротворцев. Было сказано, что руководство Карабаха не желает в настоящий момент разрешать такой делегации посетить территорию этого региона", - заявил Лавров.