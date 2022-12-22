Алтай Гасанов о 20 годах под руководством Мехрибан Алиевой Большой праздник в AGF
Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялось мероприятие, посвященное 20-летию реструктуризации в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Как известно, в 2002 году AGF возглавила нынешний первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.
Первым выступил вице-президент Федерации Алтай Гасанов.
«С избранием Мехрибанум ханум Алиевой на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана в нашей гимнастике началась новая эра, - говорит он. - За эти 20 лет наши спортсмены приняли участие в пяти Олимпиадах, завоевывали медали на чемпионатах мира и Европы. У нас есть представители в Европейской гимнастике и Международной федерации гимнастики. Появились свои судьи и тренеры. Азербайджан провел очень много крупнейших международных соревнований. Все наши успехи и наше единство связаны с именем Мехрибан ханум. Верю, что мы и в дальнейшем будем добиваться побед!».
Алтай Гасанов особо отметил недавнее объединенное соревнование в Шеки, посвященное 20-летию восстановления Федерации. Он подчеркнул, что впервые за пределами Баку прошли соревнования сразу по шести гимнастическим дисциплинам.
«Это был очень плодотворный год для азербайджанского спорта, - говорит министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов. – И он богат на юбилейные даты. 30 лет Национальному Олимпийскому комитету, 25 лет с того момента, как Ильхам Алиев возглавил НОК, 20 лет реструктуризации в Федерации гимнастики…
Много было успехов за эти годы. Очень долго можно говорить о них. Построенная великолепная Национальная арена гимнастики, в стенах которой мы сейчас находимся, также является примером успешной политики Азербайджана в спорте.
Я вырос в Федерации гимнастики Азербайджана. Все мои успехи связаны с ней. Мы очень многого добились под руководством Мехрибан ханум. Также благодарю Алтая Гасанова. Его заслуги в наших успехах велики».
Заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева в ходе своего выступления заявила, что ей очень повезло быть частью AGF.
«Очень благодарю Мехрибан ханум Алиеву. Она для нас – большой пример. Спасибо за все и Алтаю Гасанову. Верю, что мы и в дни 30-летнего юбилея будем вместе», - заявила она.
Далее собравшимся был продемонстрирован подробный видеоролик о деятельности AGF. Было подчернуто, что сегодня в Азербайджане развиваются девять гимнастических дисциплин, в большинстве из которых страну представляют доморощенные спортсмены.
Также состоялась презентация книги, посвященной юбилейной дате.
Чуть позже сегодня на Национальной гимнастической арене начнется праздничное шоу.