Эльмир Алиев, отдел спорта 17:42

Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялось мероприятие, посвященное 20-летию реструктуризации в Федерации гимнастики Азербайджана (AGF). Как известно, в 2002 году AGF возглавила нынешний первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Первым выступил вице-президент Федерации Алтай Гасанов. «С избранием Мехрибанум ханум Алиевой на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана в нашей гимнастике началась новая эра, - говорит он. - За эти 20 лет наши спортсмены приняли участие в пяти Олимпиадах, завоевывали медали на чемпионатах мира и Европы. У нас есть представители в Европейской гимнастике и Международной федерации гимнастики. Появились свои судьи и тренеры. Азербайджан провел очень много крупнейших международных соревнований. Все наши успехи и наше единство связаны с именем Мехрибан ханум. Верю, что мы и в дальнейшем будем добиваться побед!». Алтай Гасанов особо отметил недавнее объединенное соревнование в Шеки, посвященное 20-летию восстановления Федерации. Он подчеркнул, что впервые за пределами Баку прошли соревнования сразу по шести гимнастическим дисциплинам.

«Это был очень плодотворный год для азербайджанского спорта, - говорит министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов. – И он богат на юбилейные даты. 30 лет Национальному Олимпийскому комитету, 25 лет с того момента, как Ильхам Алиев возглавил НОК, 20 лет реструктуризации в Федерации гимнастики… Много было успехов за эти годы. Очень долго можно говорить о них. Построенная великолепная Национальная арена гимнастики, в стенах которой мы сейчас находимся, также является примером успешной политики Азербайджана в спорте. Я вырос в Федерации гимнастики Азербайджана. Все мои успехи связаны с ней. Мы очень многого добились под руководством Мехрибан ханум. Также благодарю Алтая Гасанова. Его заслуги в наших успехах велики».