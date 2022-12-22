40 тысяч российских зэков отправились на фронт

Официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что ЧВК «Вагнер» уже отправила на войну 40 тысяч российских заключенных. Об этом сообщает Агентство Новости.

По словам Дж.Кирби, общая численность группировки ЧВК «Вагнер» в Украине может достигать 50 тысяч человек, из них лишь 10 тысяч человек — это наемники, решившие присоединиться к частной военной компании. Не менее 900 человек, отмечает чиновник, погибли за последние недели, 90% из них — заключенные.

По данным США, бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас воюют, в основном, в Бахмуте, однако представители группировки присутствовали и в других частях Донбасса. Как отмечает Кирби, в некоторых случаях российские военные подчинялись командованию ЧВК.