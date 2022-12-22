Генсек НАТО о подготовке Россией нового наступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия надеется заморозить войну против Украины, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление. Об этом написал сам Столтенберг в своей колонке в Financial Times.
«Россия надеется заморозить войну, чтобы дать возможность своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — пишет генсек.
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