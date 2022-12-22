Генсек НАТО о подготовке Россией нового наступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия надеется заморозить войну против Украины, чтобы перегруппироваться и попытаться начать новое наступление. Об этом написал сам Столтенберг в своей колонке в Financial Times.

 «Россия надеется заморозить войну, чтобы дать возможность своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — пишет генсек.