Один из крупнейших банков Грузии массово закрывает счета россиянам

Один из крупнейших коммерческих банков Грузии — Bank of Georgia — начал массово закрывать счета российским клиентам, пишет сервис Banki.ru.

Российским клиентам банка начали присылать уведомления с текстом о том, что из-за внутренней политики банка счет будет закрыт. «Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока», — говорится в сообщении.

Конкретную причину блокировки в банке не указывают.

За последние сутки в Bank of Georgia закрыли уже 35 счетов. Блокировать счета в грузинском банке начали также и белорусским клиентам, сообщает издание «Наша Нива».