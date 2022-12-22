Напомним, что поводом к этой публикации стала реакция Нэда Пенса, официального представителя Госдепартамента США, который в ответ на постоянные и недвусмысленные иранские угрозы в адрес Азербайджана заявил, что Иран представляет собой реальную угрозу, а США, в свою очередь, готовы решительно поддержать Азербайджан в борьбе против его дестабилизирующего влияния и деструктивных действий.

17 ноября 2022 года на сайте haqqin.az была опубликована статья «Трагедия агента Мамедова». Речь в ней шла об известном в брюссельских кругах иранском лоббисте Эльдаре Мамедове – натурализовавшемся этническом азербайджанце и гражданине Латвии, чье имя в латвийском паспорте указано, как «Эльдарс Мамедовс».

Понимая, что озвученная Пенсом реакция США, фактически, дезавуирует политику Ирана на Южном Кавказе, аналитики Корпуса стражей исламской революции (КСИР) оперативно подключили свою агентуру на Западе, поставив перед ней конкретную задачу – предпринять все меры для противодействия американскому нарративу в пользу Азербайджана.

В этой связи появление на авансцене событий упомянутого выше Эльдарса Мамедовса – советника группы социал-демократов Европарламента от Латвии было не случайным. Поскольку в число обязанностей этого господина, которые на регулярной основе оплачиваются из бюджета КСИР, входит также распространение в западных СМИ и в европейской академической среде тезисов о нейтральности и даже прозападности политического курса Ирана.

16 ноября Эльдарс Мамедовс опубликовал на сайте онлайн издания Responsible Statecraft статью, заголовок которой не оставлял никаких сомнений относительно её истинных бенефициаров - «США должны держаться подальше от напряженности между Ираном и Азербайджаном».

Суть публикации сводилась к выдержанному в конспирологических тонах выводу о том, что региональная роль Ирана служит делу поддержки территориальной целостности Армении, что, в свою очередь, полностью отвечает интересам Белого дома и его западных союзников на Южном Кавказе.

Для убедительности Мамедовс разбавил свой текст «убедительными доказательствами» причастности Азербайджана к теракту в Ширазе, которые, правда, так и не привел, а также представив аресты агентов иранской разведки, произведенные спецслужбами Азербайджана, как «гонения на беззащитных шиитов».

Опубликованная на сайте haqqin.az статья «Трагедия агента Мамедова» заканчивалась такими словами:

«За те пятнадцать лет, в течение которых Эльдар Мамедов превратился в Эльдарса Мамедовса, этот человек проделал довольно интересный, но во многом трагический путь от подававшего надежды дипломата и системного аналитика до списанного за ненадобностью агента КСИР. Разменяв шестой десяток и став, по сути, разменной монетой в игре российской и иранской разведок, Мамедовс, в итоге, не состоялся ни как аналитик, ни как шпион. Печальный финал».

Сегодня из Брюсселя пришло сообщение о том, что Эльдарс Мамедовс уволен с поста советника группы социал-демократов Европарламента от Латвии. Впрочем, написанная месяц назад концовка статьи haqqin.az предсказывала крах жалкого агента…

И в самом деле, печальный финал!..